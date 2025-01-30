نصائح تساعد في تنظيم نوم الطفل حديث الولادة

الوكيل الإخباري- مع مرور الوقت، ومع تطور الطفل، يبدأ في النوم لفترات أطول خاصة في الليل. يبدأ هذا التغير من عمر 6-8 أسابيع، حيث يقل نومه خلال النهار ويصبح نومه أكثر انتظامًا خلال الليل رغم استيقاظه للتغذية. في سن 4-6 أشهر، يتمكن الطفل من النوم لمدة تصل إلى 8-12 ساعة متواصلة خلال الليل، ولكن بعض الأطفال قد يواصلون الاستيقاظ ليلاً في هذه المرحلة.

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طرق تساعد الطفل على النوم بشكل أفضل:

إعداد روتين هادئ قبل النوم: يساعد إنشاء روتين ثابت وهادئ قبل النوم في تحضير الطفل للنوم. يمكن للآباء قراءة قصة، إعطاء الطفل حمامًا دافئًا، أو اللعب مع الطفل قليلاً قبل النوم. هذا يساعد الطفل على فهم أن وقت النوم قد حان.

وضع الطفل في الفراش نعسًا ولكن مستيقظًا: هذا يساهم في أن يربط الطفل بين السرير والنوم بشكل طبيعي، حيث يتعلم أن الفراش هو مكان النوم بينما يبقى في حالة من الهدوء قبل أن يغفو.

السماح للطفل بأخذ شيء مفضل للنوم: مثل بطانية أو لعبة مفضلة قد تساهم في تهدئة الطفل وتجعله يشعر بالراحة والاطمئنان أثناء النوم.

السماح للطفل بالنوم بمفرده: من الأفضل تعليم الطفل النوم بمفرده حتى يشعر بالاستقلالية والقدرة على العودة للنوم إذا استفاق في منتصف الليل، بدلاً من أن يعتمد على المساعدة المستمرة من الوالدين.

تنظيم الساعة البيولوجية للطفل: إذا كان الطفل يواجه صعوبة في تنظيم نومه، فإن تعريضه للضوء الطبيعي في الصباح يساعده على إعادة ضبط ساعة الجسم البيولوجية. هذا يسهم في تحسين نوعية نومه بشكل عام.

تعليم الطفل الفرق بين الليل والنهار: بمجرد بلوغ الطفل عمر الأسبوعين، يمكن البدء بتعليمه التفريق بين الليل والنهار من خلال الحفاظ على الهدوء والإضاءة الخافتة في الليل والنشاط في النهار.



خلاصة:

تنظيم نوم الطفل حديث الولادة يتطلب صبرًا ورعاية خاصة من الآباء. من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة مثل تحديد روتين نوم ثابت، وإعطاء الطفل الفرصة للنوم بمفرده، يمكن تسهيل عملية الانتقال إلى النوم العميق والطويل في الليل، ما يسهم في نموه وتطوره بشكل صحي.