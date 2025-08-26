أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

01:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743711 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تقوم أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ أعمال صيانة أدراج لمواقع متعددة ضمن مناطقها، وذلك في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. اضافة اعلان





وشملت هذه الأعمال صيانة وإنشاء ٣٧ درج منذ بداية العام ولغاية اليوم.



واكدت الامانة ان العمل ما زال مستمرًا لاستكمال جميع الأدراج التي تحتاج إلى صيانة، وذلك للمحافظة على الديمومة والسلامة العامة