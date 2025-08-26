الثلاثاء 2025-08-26 02:04 م
 

أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

درج صويلح
درج منطقة صويلح
 
الثلاثاء، 26-08-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-   تقوم أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ أعمال صيانة أدراج لمواقع متعددة ضمن مناطقها، وذلك في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. اضافة اعلان


وشملت هذه الأعمال صيانة وإنشاء ٣٧ درج منذ بداية العام ولغاية اليوم.

واكدت الامانة ان العمل ما زال مستمرًا لاستكمال جميع الأدراج التي تحتاج إلى صيانة، وذلك للمحافظة على الديمومة والسلامة العامة
 
 
