أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، في مسجد الشونة الشمالية الكبير اليوم الاثنين، مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني ضمن مبادرة نسائم رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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