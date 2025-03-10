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أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الإثنين، 10-03-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، في مسجد الشونة الشمالية الكبير اليوم الاثنين، مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني ضمن مبادرة نسائم رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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وتأتي تلك المجالس بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام لخدمة المواطنين وتقديم الفتوى والرأي الديني والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بشهر رمضان .
وعرض مفتي لواء الأغوار الشمالية الدكتور شادي مقدادي، مكانة شهر رمضان وما يتحقق فيه من عتق وغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.

 
 
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