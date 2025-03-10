أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الثاني

وتأتي تلك المجالس بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام لخدمة المواطنين وتقديم الفتوى والرأي الديني والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بشهر رمضان .
وعرض مفتي لواء الأغوار الشمالية الدكتور شادي مقدادي، مكانة شهر رمضان وما يتحقق فيه من عتق وغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
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