أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات والإجازة بمشاركة 185 طالبا

وقال مدير أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الامتحانات عقدت بمشاركة 185 طالبا، من 19 دار قرآن كريم فاعلة في لواء الكورة.
وبين نصير أن هذه الامتحانات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.
