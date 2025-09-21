أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات والإجازة بمشاركة 185 طالبا

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، امتحانات تحديد مستويات التلاوة (الأول والثاني والثالث) والإجازة للأئمة والمؤذنين وللطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم.

وقال مدير أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الامتحانات عقدت بمشاركة 185 طالبا، من 19 دار قرآن كريم فاعلة في لواء الكورة.