الأحد 2025-09-21 10:54 ص
 

أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات والإجازة بمشاركة 185 طالبا

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 21-09-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، امتحانات تحديد مستويات التلاوة (الأول والثاني والثالث) والإجازة للأئمة والمؤذنين وللطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم.

وقال مدير أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الامتحانات عقدت بمشاركة 185 طالبا، من 19 دار قرآن كريم فاعلة في لواء الكورة.


وبين نصير أن هذه الامتحانات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.

 
 
