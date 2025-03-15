أوقاف عجلون تقيم إفطاراً جماعياً للأيتام

11:44 م

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الوكيل الإخباري- أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون اليوم السبت، إفطاراً جماعياً للأيتام بالتعاون مع لجان الزكاة في المحافظة. اضافة اعلان



وأكد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، أن الإفطار يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المتميزة التي تنفذها المديرية، مشيداً بتوجهات وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعزيز دور صندوق الزكاة في تقديم الدعم والمساعدة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأيتام والأرامل.

من جانبه، تحدث عدد من رؤساء وأعضاء لجان الزكاة عن أهمية العمل الخيري في هذه الأيام المباركة، مشيرين إلى أن أثر العطاء يعود بالفرح والرضا على المتصدق كما هو على المستفيد.

وفي نهاية فعاليات الإفطار، وزعت لجان الزكاة مساعدات نقدية على الأيتام.