 
الأحد 2025-03-16 01:11 ص
 




            

        








    

        

        

            أوقاف عجلون تقيم إفطاراً جماعياً للأيتام
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جانب من الافطار
            
                

                    جانب من الافطار
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:44 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أقامت مديرية أوقاف محافظة عجلون اليوم السبت، إفطاراً جماعياً للأيتام بالتعاون مع لجان الزكاة في المحافظة.اضافة اعلان

وأكد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، أن الإفطار يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المتميزة التي تنفذها المديرية، مشيداً بتوجهات وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعزيز دور صندوق الزكاة في تقديم الدعم والمساعدة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأيتام والأرامل.
من جانبه، تحدث عدد من رؤساء وأعضاء لجان الزكاة عن أهمية العمل الخيري في هذه الأيام المباركة، مشيرين إلى أن أثر العطاء يعود بالفرح والرضا على المتصدق كما هو على المستفيد.
وفي نهاية فعاليات الإفطار، وزعت لجان الزكاة مساعدات نقدية على الأيتام.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية دافئة، حيث تسود أجواء مشمسة ودافئة في أغلب المناطق يومي الأحد والاثنين، وتميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية الاحد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة

                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إطلاق مسابقة حافظ إربد الثالثة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الافطار
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            أوقاف عجلون تقيم إفطاراً جماعياً للأيتام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة