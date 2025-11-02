إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع سبع قضايا نوعية لتهريب المخدرات وترويجها والاتجار بها

02:21 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافة قضايا الاتجار وترويج المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع سبع قضايا نوعية ألقوا خلالها القبض على 13 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات في مختلف محافظات المملكة وضبطوا ما بحوزتهم من مواد مخدرة .





وفي أبرز تلك القضايا أحبطت كوادر الإدارة ثلاث محاولات لتهريب المواد المخدرة، ففي أولى القضايا في معبر جابر الحدودي تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة متابعة معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتجهيز كميات من المواد المخدرة وتخزينها داخل مركبة شخص تمهيداً لتهريبها للمملكة، حيث جرى تحديد المركبة والشخص المتورط وإلقاء القبض عليه فور محاولته دخول الحدود وضبط المركبة وبتفتيشها عثر على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخبأ سري في جسم المركبة، وبمتابعة التحقيق جرى تحديد هوية مستلم المواد المخدرة داخل المملكة وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه .



وفي القضية الثانية أُلقي القبض على شخص حاول تهريب 44 ألف حبة مخدرة بالتعاون مع أشخاص خارج المملكة، حيث جرى بعد ضبط المواد المخدرة في إحدى ساحات حدود جابر وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة مداهمة المتورط وضبطه .



وفي آخر قضايا التهريب قام فريق تحقيقي من الإدارة بمتابعة معلومات حول ثلاثة أشخاص يقومون باستيراد أوراق بيضاء مشبّعة بمادة الحشيش الصناعي عبر طرود بريدية، حيث جرى ضبط إحدى تلك الطرود بالتعاون مع الجمارك والاجهزة الامنية وأُلقي القبض عليهم جميعا.



وفي البادية الوسطى تم التعامل مع قضيتين للاتجار بالمخدرات، ففي القضية الأولى قام فريق خاص من الإدارة بمراقبة وتتبع عدد من الأشخاص الخطرين والمسلحين ومن أصحاب الأسبقيات بقضايا المخدرات والتأكد من قيامهم بزراعة وبيع المواد المخدرة ، وتحديد مكان نشاطهم الجرمي، ومداهمتهم، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص وضُبطت بحوزتهم كمية كبيرة من أشتال الماريجوانا المخدرة وكمية أخرى من مادة الماريجوانا الجاهزة للبيع وسلاح ناري أوتوماتيكي، وفي القضية الثانية أُلقي القبض على مروج لمادة الكوكايين المخدرة بعد تحديد مكان وجوده وضُبطت بحوزته كمية من تلك المادة المخدرة.



وفي محافظة المفرق دوهم منزل أحد تجار المخدرات وأُلقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 20 ألف حبة مخدرة أُخفيت أعلى إحدى الأشجار ، وفي آخر القضايا في محافظة إربد أُلقي القبض على مروج للمخدرات وضُبط بحوزته على 10 كفوف من مادة الحشيش المخدرة .