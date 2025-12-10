إدراج شجرة زيتون المهراس في الأردن على قائمة التراث غير المادي لليونسكو

وجرى ترشيح الشجرة لما تحمله من قيمة تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ تُعد أصلًا للسلالات الأخرى وتعكس بجذورها العميقة تاريخ المنطقة، كما تُستخدم في الصناعات التقليدية والطبية وتحيط بها طقوس وممارسات شعبية في مواسم القطاف، وفق الوزير.
وأكد الرواشدة أن "شجرة المهراس" تمثل جزءًا أصيلًا من التراث غير المادي للأردن، لارتباطها بالمهرجانات والأغاني الشعبية وبحياة الإنسان الأردني اليومية، مقدمًا الشكر للمؤسسات والخبراء الذين أسهموا في إنجاح الترشيح.
