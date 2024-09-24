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إرادة ملكية بقبول استقالة المومني والتلهوني والعويدي والبكار والرواشدة

ارادة ملكية
الإرادة الملكية السامية
الثلاثاء، 24-09-2024 04:24 م

الوكيل الإخباري-صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الذوات التالية أسماؤهم من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 18/9/2024:

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1. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني.
2. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني.
3. معالي الدكتور أحمد علي العويدي.
4. سعادة الدكتور خالد محمود محمد البكار.
5. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة.


  

 
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