إرادة ملكية بقبول استقالة المومني والتلهوني والعويدي والبكار والرواشدة

2. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني.
3. معالي الدكتور أحمد علي العويدي.
4. سعادة الدكتور خالد محمود محمد البكار.
5. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة.
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