إصابة بحادث دهس على طريق المطار

09:33 ص

الوكيل الإخباري- وقع حادث دهس صباح اليوم بعد جامعة الإسراء على طريق المطار، أسفر عن إصابة متوسطة لشخص تم إسعافه إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج وفق مديرية الامن العام. اضافة اعلان





وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على سائق المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.