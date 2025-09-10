إصابة بحادث دهس على طريق المطار

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على سائق المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
