إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، للمرة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 7-10-2025.