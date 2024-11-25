إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل عن استقبال الطلبات الخاصة بمنح رخصة مزاولة أعمال الكاتب العدل المرخص اعتبارا من يوم الأحد 2024/12/15 وحتى نهاية دوام يوم الأحد 2024/12/29.



وقالت إنه على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة للحصول على رخصة الكاتب العدل إلى شراء نسخة طلب وتعبئته من مبنى الوزارة، علما بأنه يسمح بطلب واحد لكل شخص ولن يتم استقبال أي طلب لا يطبق الشروط.



وأضافت أن قيمة نسخة الطلب هي 50 دينار.



وتاليا الشروط والأوراق المطلوبة:

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