إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل

وقالت إنه على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة للحصول على رخصة الكاتب العدل إلى شراء نسخة طلب وتعبئته من مبنى الوزارة، علما بأنه يسمح بطلب واحد لكل شخص ولن يتم استقبال أي طلب لا يطبق الشروط.
وأضافت أن قيمة نسخة الطلب هي 50 دينار.
وتاليا الشروط والأوراق المطلوبة:
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