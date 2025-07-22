الثلاثاء 2025-07-22 09:48 م
 

"إنقاذ حياة".. أئمة معان يتدرّبون على الإسعافات الأولية

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري-  اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة تدريبية متخصصة بالإسعافات الأولية بعنوان "إنقاذ حياة"، نظّمتها هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع مستشفى الملكة رانيا العبدالله، بمشاركة 35 إمامًا وواعظًا من مديرية أوقاف محافظة معان.اضافة اعلان


وأكّد محافظ معان خالد الحجاج أهمية امتلاك أئمة المساجد للمهارات الطبية والإسعافية الأساسية، لما لها من أثر بالغ في إنقاذ الأرواح، خاصة في المناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى الخدمات الصحية الفورية، مشيدًا بالمبادرات التشاركية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة الاستجابة للطوارئ.

وأثنى الحجاج على الدور المحوري الذي يؤديه الأئمة والوعّاظ في توعية أفراد المجتمع من خلال المنابر والمحاضرات الدينية، وتعزيز السلوك الإيجابي في مختلف القضايا المجتمعية.

من جانبه، أشار مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله الدكتور موسى الشلبي، إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمستشفى، بهدف تعزيز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة.

بدوره، أكّد مدير أوقاف محافظة معان باسم الخشمان، أن الدورة التدريبية هدفت إلى تأهيل الأئمة وتزويدهم بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، نظرًا لدورهم المحوري في المجتمع من خلال تواصلهم المباشر مع المصلين وشرائح واسعة من المواطنين.

وأوضح منسق هيئة شباب كلنا الأردن في معان أحمد الجرادين، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مبادرات نوعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التوعية والتثقيف في مختلف المجالات، مؤكّدًا أهمية الشراكة الفاعلة في تنظيم الأنشطة التدريبية التي تستهدف شرائح واسعة من المجتمع وتسهم في تمكينهم معرفيًا ومهاريًا.
 
 
gnews

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