اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعقده اجتماعه في الأردن

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، خلال اجتماع الدورة 65، الذي عقد في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد والموازنة السنوية التقديرية للعام 2025، وعدة قضايا متعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي.

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وترأس الاجتماع، الذي استضافته غرفة تجارة الأردن على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الخليجي الأول، رئيس اتحاد "الغرف الخليجية" الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، بحضور أمين عام الاتحاد صالح الشرقي، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية في الاتحاد.