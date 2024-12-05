اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعقده اجتماعه في الأردن

وترأس الاجتماع، الذي استضافته غرفة تجارة الأردن على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الخليجي الأول، رئيس اتحاد "الغرف الخليجية" الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، بحضور أمين عام الاتحاد صالح الشرقي، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية في الاتحاد.
واستعرض الاجتماع قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للمجلس، وجهود تعزيز وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود في إطار التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
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