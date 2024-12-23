اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أهمية التعاون بين الطرفين بما يصب في المصلحة العامة، مبينا أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنظيم العقود.
ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية مع المركز الجغرافي يعزز من رفع الخدمات التي تقدمها النقابة، خاصة أن توفير الخرائط والمعلومات الجغرافية والمكانية هي الأداء الأساسي للنهوض بمختلف مؤسسات المملكة وتعزيز التنمية المستدامة.
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