اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

الوكيل الإخباري- وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والمركز الجغرافي الملكي الأردني، اليوم الاثنين، في مقر النقابة، اتفاقية تعاون لإنشاء خارطة إلكترونية خاصة بالنقابة.

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وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أهمية التعاون بين الطرفين بما يصب في المصلحة العامة، مبينا أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنظيم العقود.