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اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
الإثنين، 23-12-2024 07:33 م

الوكيل الإخباري-   وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والمركز الجغرافي الملكي الأردني، اليوم الاثنين، في مقر النقابة، اتفاقية تعاون لإنشاء خارطة إلكترونية خاصة بالنقابة.

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وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أهمية التعاون بين الطرفين بما يصب في المصلحة العامة، مبينا أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنظيم العقود.


ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية مع المركز الجغرافي يعزز من رفع الخدمات التي تقدمها النقابة، خاصة أن توفير الخرائط والمعلومات الجغرافية والمكانية هي الأداء الأساسي للنهوض بمختلف مؤسسات المملكة وتعزيز التنمية المستدامة.

 
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