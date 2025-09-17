اختيار ثلاثة طلبة من جامعة آل البيت على مستوى الوطن العربي لزمالة المعهد الفرنسي

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، أن كلية الهندسة في جامعة آل البيت حصدت النصيب الأكبر بهذا الاختيار، حيث مثل الجامعة كل من فرحان مفلح الخوالدة – هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة حسام عارف الحسبان – هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وحلا عبد الحكيم بني عطا – هندسة المساحة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد حصولهم على المركز الثاني على مستوى المملكة في المسابقة الوطنية التي نظمها المجلس الأردني للأبنية الخضراء بالتعاون مع وزارة المياه.
