ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي

وحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن الدائرة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 703 ملايين دينار، منها 635 مليونًا صادرات وطنية، و68 مليونًا معاد تصديره، فيما بلغت قيمة المستوردات لنفس الفترة 1.623 مليار دينار.
وارتفعت المستوردات بنسبة 23.1 بالمئة، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة 0.5 بالمئة، وبذلك ارتفع عجز الميزان التجاري خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 47.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية
-
الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات
-
الملك لرئيس وزراء إسبانيا: ضرورة تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري
-
الملك يتابع سير العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية