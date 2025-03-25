الثلاثاء 2025-03-25 04:45 م
 

ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الإحصاءات العامة إن الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت بنسبة 1.2 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.

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وحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن الدائرة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 703 ملايين دينار، منها 635 مليونًا صادرات وطنية، و68 مليونًا معاد تصديره، فيما بلغت قيمة المستوردات لنفس الفترة 1.623 مليار دينار.


وارتفعت المستوردات بنسبة 23.1 بالمئة، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة 0.5 بالمئة، وبذلك ارتفع عجز الميزان التجاري خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 47.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

 
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