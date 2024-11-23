اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
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