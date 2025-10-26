اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

12:51 م

الوكيل الإخباري- ستطلق مديرية الأمن العام بإذن الله تعالى فعاليات حملة "لا للمخدرات" ابتداء من يوم الاثنين الموافق (٢٧-١٠-٢٠٢٥) بإقامة مباراة خماسي كرة قدم تجمع بين فريقي "قدامى المنتخب الوطني" و (لاعبين الامن العام والأندية الأردنية" ، على صالة جامعة اليرموك ، حيث تقام المباراة تحت رعاية معالي وزير الداخلية الأكرم ، وحضور عطوفة مدير الأمن العام . اضافة اعلان





ملاحظة : انطلاق المباراة الرياضية سيكون الساعة (١١:٠٠) صباحا والتواجد 10،30 صباحا .