الأحد 2025-10-26 01:48 م
 

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 26-10-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري-   ستطلق مديرية الأمن العام بإذن الله تعالى فعاليات حملة "لا للمخدرات" ابتداء من يوم الاثنين الموافق (٢٧-١٠-٢٠٢٥) بإقامة مباراة خماسي كرة قدم تجمع بين فريقي "قدامى المنتخب الوطني" و (لاعبين الامن العام والأندية الأردنية" ، على صالة جامعة اليرموك ، حيث تقام المباراة تحت رعاية معالي وزير الداخلية الأكرم ، وحضور عطوفة مدير الأمن العام  .اضافة اعلان


ملاحظة : انطلاق المباراة الرياضية سيكون الساعة (١١:٠٠) صباحا  والتواجد 10،30 صباحا .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

شيب

أخبار الشركات اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

55

طب وصحة 5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

خطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

أخبار محلية حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

غا

طب وصحة زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟



 
 





الأكثر مشاهدة