اعلان هام لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العسكريين - رابط

وقالت المديرية إن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع من خلال الموقع الالكتروني ( انقر هنا )
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