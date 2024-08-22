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اعلان هام لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العسكريين - رابط

القيادة العامة للقوات المسلحة
القيادة العامة للقوات المسلحة
الخميس، 22-08-2024 09:46 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ان اليوم الخميس اخر موعد لاستقبال طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

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وقالت المديرية إن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع من خلال الموقع الالكتروني ( انقر هنا )

 


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