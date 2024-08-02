افتتاح المؤتمر الطبي الدولي الرابع بفرع نقابة الأطباء الأردنية بالمفرق

الوكيل الإخباري - مندوبا عن سمو الأميرة ريم علي، افتتح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، مساء أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الرابع للجنة الفرعية لنقابة الأطباء في المفرق الذي تنظمه بالتعاون مع الجامعة الهاشمية والمستشفيات الحكومية والخاصة ومستشفى الملك طلال العسكري بعنوان: "علمتني غزة..الطب في زمن الحروب والكوارث".



وقال الدكتور الشبول، إن المؤتمر يشكل فرصة لاستلهام الدروس والتعلم من التجارب التي عاشها الأهل في غزة وتمكن القطاع الطبي هناك من مواصلة تقديم الرعاية الصحية في أصعب الظروف، لا سيما وأن الحروب والكوارث الطبيعية تجلب تحديات هائلة للنظم الصحية على الصعيد العالمي وتضع أعباء غير مسبوقة على الأطباء والعاملين في المجال ما يؤثر بشكل عميق على صحة المجتمعات.



وأعرب عن أمله بأن يستعرض المؤتمر الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالطب في سياق الأزمات والحروب ومناقشة كيفية تحسين الاستجابة الطبية وتطوير خطة الطوارئ وكيفية تقديم الرعاية الصحية في البيئات التي تعاني من نقص الموارد إضافة لاستعراض التجارب الناجحة والحالات الدراسية التي تعزز تبادل المعرفة والتعلم من التجارب السابقة وتحويل الصعوبات إلى فرص للنمو والتطور.



وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العميد الدكتور محمد الشواقفة، أنه تقدم للمؤتمر 268 ورقة علمية منها 259 ورقة شملت ‎175 ورقة علمية للأطباء و70 ورقة علمية للتمريض والمهن الطبية المساندة ‎إضافة إلى 14 بوسترا، في حين رفضت 9 أوراق لعدم اكتمالها شروط النجاح.



وأضاف، أن هذا المؤتمر ليس مجرد مناسبة علمية فحسب، بل هو شهادة حية على القدرة الإنسانية على التعلم والتطور في أحلك الظروف، لافتا إلى أن غزة بصلابتها وصمود أهلها علمتنا أن الطب ليس مجرد مهنة بل رسالة إنسانية عميقة في زمن الحروب والصعاب، حيث نجد الأطباء والممرضين يعملون بتفان وإخلاص، مقدمين الرعاية الطبية في ظل ظروف استثنائية.



وبين الشواقفة، أن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على التجارب الطبية الملهمة التي جاءت من غزة، وتشارك المعارف والأبحاث التي تمخضت عن تلك الظروف الاستثنائية، لافتا أن هذا المؤتمر سيكون منصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع المشاركين، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأردن ممثلا بجلالة الملك بتخفيف المعاناة على الأهل في قطاع غزه وتقديم المساعدات الطبية لهم والدور الكبير الذي يقوم به.