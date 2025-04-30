الأربعاء 2025-04-30 03:24 م
 

افتتاح معرض للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، اليوم الأربعاء، معرضا للوسائل التعليمية التفاعلية للصفوف الثلاثة الأولى في مدرسة رفيدة الأسلمية المختلطة، بمشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة.

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وأكدت أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، لاسيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها وتطويرها، بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب، مبينة أن خطة التطوير التربوي التي تتبعها الوزارة تتجاوز عملية التلقين، حيث تعتمد على طرق ووسائل جديدة لتوصيل المعلومة الصحيحة للطالب.

 
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