افتتاح معرض للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، اليوم الأربعاء، معرضا للوسائل التعليمية التفاعلية للصفوف الثلاثة الأولى في مدرسة رفيدة الأسلمية المختلطة، بمشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة.

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