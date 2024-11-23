الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة العصر اليوم السبت.

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وأوضحت الوزارة، في تعميم سابق صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه حرصًا منها على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، تقرر إقامة الصلاة في عدد من المصليات بجميع مناطق المملكة اليوم السبت.



كما نشرت الوزارة قائمة المصليات التي ستُقام فيها صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة .

وتاليا المواقع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء :



