الأردن.. بيع رقم لوحة مركبة بمليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام ان الرقم 1/7 حقق في المزاد العلني للأرقام المميزة إيراد مليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار (1.575.000) لصندوق دعم الطالب.

اضافة اعلان