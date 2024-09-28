الأردن وسوريا يبحثان محاربة تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري- اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره السوري الجديد بسام الصباغ، في اجتماع بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يحفظ أمن سورية ووحدتها وسيادتها، وفق وزارة الخارجية السبت.

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كما بحث الوزيران العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين.



وبحث الاجتماع ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



والتقى الصفدي، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في اجتماع بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.