مصر تتصدر الترند عالميًا باستضافة أول نسخة عربية من حفل "ذا غراند بول" الملكي - فيديو

الوكيل الإخباري- تصدر حفل "ذا غراند بول" الملكي الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن استضافت مصر للمرة الأولى هذا الحدث الفاخر خارج موطنه الأصلي في موناكو، داخل قصر عابدين التاريخي بالقاهرة. وتفاعل المغردون والمتابعون مع الصور والفيديوهات التي أظهرت حضور الأمراء والأميرات، الشخصيات الدبلوماسية البارزة، ونجوم هوليوود والفن العربي، معربين عن إعجابهم بفخامة الحدث وأجوائه الملكية.

الحفل، الذي يُقام تحت رعاية الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، يصنف ضمن أبرز الفعاليات الأرستقراطية العالمية، ويجمع بين الفخامة، الأناقة، التاريخ العريق، والعمل الخيري، حيث تُخصص عائدات التذاكر لدعم المبادرات الإنسانية ضمن حملة "Global Hope Giver Campaign".



كما لفت الحضور الفني والإعلامي الأنظار، حيث ظهرت يسرا، جومانا مراد، ريهام حجاج، والإعلامية بوسي شلبي بإطلالات أنيقة ومميزة، وسط أجواء من الموسيقى الكلاسيكية والعروض الفنية الراقية. وتفاعل الجمهور مع مقاطع الفيديو والصور التي شاركوها على حساباتهم على وسائل التواصل، مشيدين بأناقة الفعاليات وأجواء القصر التاريخي.



وأكدت الإعلامية صفاء أبوالسعود أن الحفل جمع ممثلين من 22 دولة حول العالم لدعم القضايا الإنسانية، مشيرة إلى أهمية الحدث في تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث.



وفي تصريح رسمي، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن استضافة مصر لهذا الحدث الفاخر يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة البلاد على تنظيم فعاليات عالمية تجمع بين التاريخ والفخامة، ويبرز الوجه المشرق لمصر كمنصة لاستضافة الاحتفالات الدولية الراقية، ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية وثقافية فاخرة تجمع بين الأصالة والحداثة.



يُذكر أن حفل "ذا غراند بول" يعود تاريخه إلى القرن 18 في الإمبراطورية النمساوية، حيث كان منصة رسمية تجمع النبلاء وملوك أوروبا، واليوم أصبح حدثًا عالميًا يجمع بين الفخامة الاجتماعية والعمل الخيري، وتستمر النسخة المصرية لمدة يومين، على أن يُختتم الحفل الختامي في دار الأوبرا المصرية.

