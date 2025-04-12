الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن، من 28 إلى 30 الشهر الحالي، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأبحاث الإدارة العامة "مينابار". اضافة اعلان





وقال رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن المؤتمر، الذي تنظّمه الشبكة بعنوان: "الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحولات، المرونة، وآفاق المستقبل"، يحظى بمشاركة واسعة وحضور نوعي من المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإدارة العامة وأجهزة الخدمة المدنية، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء، ما يعكس مكانته كمنصّة رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال.



وأضاف أن المؤتمر يُسلّط الضوء على أبرز تحوّلات الإدارة العامة في المنطقة، ويناقش سُبل تعزيز مرونتها وفاعليتها من خلال تطوير السياسات العامة، وتحسين تقديم الخدمات، وتشجيع الابتكار، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة المبنية على الأدلة.



وبيّن أن جدول أعمال المؤتمر يتضمّن عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الابتكار والتكيّف في السياسات العامة، وتصميم وتقديم الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية، والقيادة في أوقات الأزمات.



وأوضح النهار أن المؤتمر يتضمّن مناقشة 129 ورقة بحثية تغطّي محاور متنوعة ومقاربات بحثية وتطبيقية، ويُشارك فيه ممثّلون عن 19 دولة، منها 14 عربية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين والباحثين والممارسين، ما يعزّز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع نطاق الحوار الإقليمي والدولي في قضايا الإدارة العامة.



وأشار إلى أن عقد المؤتمر في عمّان يؤكّد مكانة المملكة في قيادة جهود التحديث الإداري في المنطقة، وينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام التي تستند إلى 7 مكوّنات رئيسة، تهدف إلى بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية، وقادرة على التكيّف مع متطلبات التنمية الوطنية وتحديات العصر، إذ يتقاطع المؤتمر مع هذه الرؤية من خلال تناوله لمحاور حيوية تشمل: التحديث المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة الرقمية الشاملة، والقيادة الفاعلة في أوقات الأزمات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



يُشار إلى أن المؤتمر التاسع لـ"مينابار" يُعدّ امتداداً لسلسلة مؤتمرات بدأت عام 2014 في البحرين، وتنقّلت بين دول عربية وأوروبية، لتعزّز من دور الشبكة في ربط البحث العلمي بالممارسة العملية في مجال الإدارة العامة على مستوى الإقليم.