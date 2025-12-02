الأردن يشارك بندوة دولية في الجزائر حول التنوع البيولوجي

الوكيل الإخباري- شاركت الباحثتان من مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية، الدكتورة رند أبو زريق والدكتورة تمارا القضاة، في الندوة الدولية الثانية حول التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية التي نظمتها أخيرا، المدرسة العليا للأساتذة –القبة (الشيخ محمد بشير الإبراهيمي) ممثلة بمخبر البيولوجيا الحيوانية البيئية في مدينة تيبازة بالعاصمة الجزائرية.

