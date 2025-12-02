الثلاثاء 2025-12-02 02:28 م

الأردن يشارك بندوة دولية في الجزائر حول التنوع البيولوجي

الجامعةُ الأردنيّةُ تعقد مؤتمرَها الدّوليّ التّاسع في النّشر الإلكترونيّ الثّلاثاء
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 02-12-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   شاركت الباحثتان من مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية، الدكتورة رند أبو زريق والدكتورة تمارا القضاة، في الندوة الدولية الثانية حول التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية التي نظمتها أخيرا، المدرسة العليا للأساتذة –القبة (الشيخ محمد بشير الإبراهيمي) ممثلة بمخبر البيولوجيا الحيوانية البيئية في مدينة تيبازة بالعاصمة الجزائرية.

وبحسب بيان الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، شارك في الندوة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية إلى جانب باحثين من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا ودول أخرى، ما شكل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجالي التنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية.

 
 


