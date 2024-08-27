الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.

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