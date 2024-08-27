الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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