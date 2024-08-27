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الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 27-08-2024 08:52 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

 
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