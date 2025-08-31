الأردن يعلن فتح باب استيراد الإجاص

03:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد محصول الإجاص اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين (1 أيلول)، من مختلف المناشئ.





وبحسب القرار، سيسمح بدخول الإجاص من المناشئ العربية ابتداءً من يوم الاثنين (8 أيلول)، فيما سيسمح باستيراده من باقي المناشئ اعتبارًا من يوم الاثنين (15 أيلول).