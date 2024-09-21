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"الأعلى للتكنولوجيا" يبحث سبل التعاون مع "الأونروا"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
السبت، 21-09-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، اليوم السبت، سبل التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين  "الأونروا" خلال زيارته لمكاتبها في عمان ولقائه مدير شؤونها أولاف بيكر.

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واستعرض الرفاعي، بحضور مساعده للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، دور المجلس في خدمة العلم والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي، وشراكاته المثمرة مع مؤسسات دولية.


وأشار إلى الدور المأمول "لمنصة الحسن للتعلم" التي أطلقها المجلس مطلع العام الحالي في سدّ فجوة الفاقد التعليمي لطلاب المدارس والجامعات في غزة وبرامج الصحة النفسية للطلبة بعد نهاية الحرب.


بدوره عرّج مدير الوكالة على المفاصل الهامة في تاريخها منذ نشأتها عام 1949، وتطوير المهمات الإنسانية التي تقوم بها إلى بعد تنموي يخدم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.


وأضاف أن الوكالة تدير 161 مدرسة في الأردن، بعدد طلاب يتجاوز 107 آلاف، مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالتعليم المهني.


من جهته، قدم مساعد الأمين العام، شرحاً موجزاً عن أعمال المجلس ومراكزه وصناديقه وإسهاماته في قيادة قطاع العلوم والتكنولوجيا في الأردن.


واتفق الجانبان على ضرورة دراسة فرص التعاون في ربط الأكاديميا بالصناعة ومجالات الابتكار المختلفة.

 
gnews

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