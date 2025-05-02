الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

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الوكيل الإخباري- واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات حملتها البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية والسياحية والتي تأتي ضمن مبادرة "صيف آمن". اضافة اعلان





ونُفذت الحملة اليوم الجمعة، في كافة محافظات المملكة بهدف نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف.