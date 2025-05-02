الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

ونُفذت الحملة اليوم الجمعة، في كافة محافظات المملكة بهدف نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف.
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