الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

الوكيل الإخباري-   رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم السبت، فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين في دورته 61، والذي يخصص ريعه بالكامل لصالح مبرة أم الحسين.
وشاركت 46 هيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي في فعاليات البازار هذا العام، الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، ويعد حدثا إنسانيا وملتقى للهيئات الدبلوماسية في الأردن، ومناسبة للالتقاء بالحضارات والثقافات العالمية. والتعرف عليها.

وأكدت سموها في افتتاح البازار ، أهمية الرسالة الإنسانية والخيرية التي يجسدها هذا الحدث السنوي، وما يمثله من تظاهرة عالمية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية للتعبير عن معاني وقيم التكافل والتضامن الإنساني لمساعدة مبرة أم الحسين ودعم أطفالها.

 
 
