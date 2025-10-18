الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

وشاركت 46 هيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي في فعاليات البازار هذا العام، الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، ويعد حدثا إنسانيا وملتقى للهيئات الدبلوماسية في الأردن، ومناسبة للالتقاء بالحضارات والثقافات العالمية. والتعرف عليها.
وأكدت سموها في افتتاح البازار ، أهمية الرسالة الإنسانية والخيرية التي يجسدها هذا الحدث السنوي، وما يمثله من تظاهرة عالمية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية للتعبير عن معاني وقيم التكافل والتضامن الإنساني لمساعدة مبرة أم الحسين ودعم أطفالها.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية
-
الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي
-
"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن
-
العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات