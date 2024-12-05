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الأميرة دانا فراس تزور السلط برفقة خبراء في مجال التراث

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 05-12-2024 07:36 م

الوكيل الإخباري-    رافقت سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وفدا دوليا رفيع المستوى يضم 130 خبيرًا ومختصًا في مجال التراث من 20 دولة حول العالم من منظمة "إنترناشيونال ناشيونال ترست" (INTO) ومجلس الثقافة البريطاني، اليوم الخميس، إلى مدينة السلط.

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وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين بلدية السلط الكبرى والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، بهدف تسليط الضوء على مدينة السلط كموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.


وتعكس الزيارة التزامًا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تركز على الحفاظ على التراث ودعم السياحة المحلية، لتعزيز مكانة السلط كوجهة سياحية عالمية بارزة.


وتضمنت الزيارة جولة شاملة، بدأت من بيت الجغبير التراثي الذي يُعد نموذجًا متميزًا لأعمال الصيانة والترميم الممولة من المنظمة، حيث استعرض الوفد أبرز الإنجازات في هذا المجال.


كما شملت الجولة المسار السياحي التراثي في وسط مدينة السلط، وتم استعراض المعالم التراثية والدينية والقيم التاريخية التي تسهم في إبراز هوية السلط كمدينة تراثية عالمية.

 
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