الأميرة دانا فراس تزور السلط برفقة خبراء في مجال التراث

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين بلدية السلط الكبرى والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، بهدف تسليط الضوء على مدينة السلط كموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وتعكس الزيارة التزامًا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تركز على الحفاظ على التراث ودعم السياحة المحلية، لتعزيز مكانة السلط كوجهة سياحية عالمية بارزة.
وتضمنت الزيارة جولة شاملة، بدأت من بيت الجغبير التراثي الذي يُعد نموذجًا متميزًا لأعمال الصيانة والترميم الممولة من المنظمة، حيث استعرض الوفد أبرز الإنجازات في هذا المجال.
كما شملت الجولة المسار السياحي التراثي في وسط مدينة السلط، وتم استعراض المعالم التراثية والدينية والقيم التاريخية التي تسهم في إبراز هوية السلط كمدينة تراثية عالمية.
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