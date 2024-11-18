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الأميرة رجوة بنت علي ترعى افتتاح معرض فني جماعي لتشكيليين أردنيين

الأميرة رجوة بن علي
الأميرة رجوة بن علي
الإثنين، 18-11-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-   رعت سمو الأميرة رجوة بنت علي افتتاح المعرض الفني الجماعي بعنوان: "صمود"، لفنانين تشكيليين أردنيين من مختلف الأجيال، مساء اليوم الاثنين، في جاليري بيت شقير للثقافة والتراث بعمان.

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واشتمل المعرض، الذي سيرصد جزء من ريع بيع لوحاته لنصرة الأهل في قطاع غزة، وحضر حفل افتتاحه السفير الصيني في الأردن، تشن تشوان دونغ، على 36 عملا فنيا تنوعت بين اللوحات والمنحوتات الفنية شارك فيها 36 تشكيليا وتشكيلية.


ووظفت في الأعمال الفنية التي جاءت مختلفة الأحجام وتنوعت فيها المدارس والتقنيات الفنية، مواد الخام الكولاج والاكريليك على القماش والخشب وألوان الزيت على القماش وألوان مائية على الورق.
كما استخدم التشكيليون المشاركون في أعمالهم الفنية في المعرض الذي يستمر لغاية الخامس من الشهر المقبل، توظيف الحبر على الورق، والورق على الخشب ووسائط متعددة على القماش وتقنيات تجميعية.


وعبرت الأعمال المشاركة في المعرض الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية الأولي لتأسيس الجاليري، عن موضوعات متعددة ومنها الوجداني ومناظر طبيعية ومحاكاة لما يجري من ويلات حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

 
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