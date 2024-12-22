الأوقاف: 28.500 عدد المسجّلين لموسم الحج 1446

وأضاف الخلايلة، أنَّ الكوتا المخصصة لحجاج الأردن 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة ل 4500 حاج وحاجة من مسلمي ال 48، مُضيفًا أنَّ الوزارة في طور إنهاء استعداداتها لموسم الحج .
وأشار الخلايلة، إلى أنَّ الوزارة ستعلن أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج خلال الشهرين القادمين، مُبينًا إلى أنَّ اختيار الحجاج ستكون وفق معياري العمر -الأكبر سناً- والقرعة؛ حتى تكون بعثة الحج الأردنيّة متنوعة بين كبار وصغار السن.
وبيّن الخلايلة، أنَّ المجموعة التي سيتم اختيارها وفقاً لمعيار القرعة، ستشمل المُسجّلين على بوابة الحج الإلكترونية حتى مواليد 31/12/1975.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1446 هجري، 2025 ميلادي في 26 تشرين الثاني، واستمر لمدة 23 يومًا، حتى الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 19 كانون الأول.
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