الاتحاد الأردني لكرة القدم يُعلن المرشحين النهائيين لعضوية مجلس الإدارة عن أندية الدرجة الأولى

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الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم القائمة النهائية الرسمية للمرشحين لمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم عن فئة أندية الدرجة الأولى.

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والمرشحان هما: رسمي حميدان سليمان الزيود عن فئة الدرجة الأولى لنادي الهاشمية، والمرشح منصور خضر أحمد العبيد الله عن فئة الدرجة الأولى لنادي اتحاد الرمثا.