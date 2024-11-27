الاتحاد الأردني لكرة القدم يُعلن المرشحين النهائيين لعضوية مجلس الإدارة عن أندية الدرجة الأولى

والمرشحان هما: رسمي حميدان سليمان الزيود عن فئة الدرجة الأولى لنادي الهاشمية، والمرشح منصور خضر أحمد العبيد الله عن فئة الدرجة الأولى لنادي اتحاد الرمثا.
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