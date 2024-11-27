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الاتحاد الأردني لكرة القدم يُعلن المرشحين النهائيين لعضوية مجلس الإدارة عن أندية الدرجة الأولى

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 27-11-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم القائمة النهائية الرسمية للمرشحين لمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم عن فئة أندية الدرجة الأولى.

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والمرشحان هما: رسمي حميدان سليمان الزيود عن فئة الدرجة الأولى لنادي الهاشمية، والمرشح منصور خضر أحمد العبيد الله عن فئة الدرجة الأولى لنادي اتحاد الرمثا.


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