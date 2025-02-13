الاردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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