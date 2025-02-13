 
الخميس 2025-02-13 06:41 م
 

الاردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 13-02-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مما أسفر عن سقوط عشرات الإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بمنطقة المكيفتة

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في باريس

الأميرة بسمة بنت طلال

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال تهنئ الإذاعة الأردنية باليوم العالمي للإذاعة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يدين حادث الدهس الذي وقع في ميونخ

مبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: بدء مباحثات روسية أميركية لحل النزاع الأوكراني

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية 21

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة يعقد جلسة توعوية في ذيبان

الدكتور عمر الرزاز

أخبار محلية الدكتور عمر الرزاز يكتب: الصفقات التكتيكية العابرة في مواجهة الصلابة الاستراتيجية الراشدة



 




الأكثر مشاهدة