الإثنين 2025-09-22 01:56 م
 

الامانة تنظم مخيم كشفي للمجلس البلدي لأعضاء اللجان المحلية

مخيم كشفي
مخيم كشفي
 
الإثنين، 22-09-2025 12:09 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى مخيمًا كشفيًا لأعضاء المجلس البلدي للجان المحلية، والبالغ عددهم 132 طالبًا من جميع مناطق مدينة عمّان، وذلك في مخيم عمّان الدائم.اضافة اعلان


واشتمل المخيم على أنشطة تدريبية وكشفية متنوعة للأعضاء، كـالتعلّم من خلال اللعب، وتعزيز المهارات القيادية، والعمل الجماعي، واحترام الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى تجربة الحياة الكشفية من خلال جمع الحطب، وإشعال النار، وعمل صاجيات.

وتخلل المخيم إجراء انتخابات رؤساء المجالس البلدية، البالغ عددهم 22، حيث تم انتخاب:

الطالبة ليان محمود العوايشة من منطقة الجبيهة رئيسًا للمجلس البلدي السابع،

الطالب محمد عبد الله الطالب من منطقة أبو نصير نائبًا لرئيس المجلس البلدي،

والطالبة زينة ياسر رشيد ناطقًا إعلاميًا للمجلس البلدي.

وقد قدم المشاركون نموذجًا يُحتذى به في الديمقراطية من خلال عملية الترشّح، والإعلان عن خطة برنامج العمل المستقبلية، والتصويت لمن يستحق.
 
 
