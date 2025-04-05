السبت 2025-04-05 05:09 م
 

الامن العام : اصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 05-04-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-    اكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية على التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين  على الطريق الصحراوي  في منطقة الهاشمية  معان يوم أمس حيث نتج عن الحادث 4 إصابات  بالغة وإصابة متوسطة  وتم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي وعلل سبب الحادث عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة والتجاوز الخاطئ من قبل احد المركبات. 

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ونوه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة وعدم العجلة والتجاوز في المناطق الممنوع فيها ذلك او تجاوز السرعات المقررة او الانشغال بمشتتات الإنتباه مما يؤدي إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ او التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

 
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