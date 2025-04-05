الامن العام : اصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- اكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية على التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة الهاشمية معان يوم أمس حيث نتج عن الحادث 4 إصابات بالغة وإصابة متوسطة وتم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي وعلل سبب الحادث عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة والتجاوز الخاطئ من قبل احد المركبات.

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