الامن العام : اصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي

ونوه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة وعدم العجلة والتجاوز في المناطق الممنوع فيها ذلك او تجاوز السرعات المقررة او الانشغال بمشتتات الإنتباه مما يؤدي إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ او التعامل الخاطئ مع المنعطفات.
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