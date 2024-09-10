الامن العام : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة - فيديو

الوكيل الإخباري- تحت عنوان " هذا ما ميز عمل الأمن العام، ما تم تنفيذه وما سيحدث في الساعات القادمة بإذن الله " نشرت مديرية الامن العام الفيديو التالي :

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