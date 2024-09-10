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الامن العام : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة - فيديو

مديرية الأمن العام
الامن العام
الثلاثاء، 10-09-2024 11:28 م

الوكيل الإخباري-   تحت عنوان " هذا ما ميز عمل الأمن العام، ما تم تنفيذه وما سيحدث في الساعات القادمة بإذن الله " نشرت مديرية الامن العام الفيديو التالي : 

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