الامن العام : وفاة سيدة بحادث دهس على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إن المجموعات الأمنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام أنه تم التعامل أيضًا مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، إضافة إلى إعاقة للمسرب الأيسر في الاتجاهين، وتم تعليل سبب الحادث باتخاذ المسرب الخاطئ.



كما تم التعامل مع حادث دهس لسيدة على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاتها، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي، واتُّخذ اللازم والتحفظ على السائق لإجراء المقتضى القانوني.