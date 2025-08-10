الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير وإصابة السائق الآخر

كذلك تم التعامل على الطريق الصحراوي في معان مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه 7 إصابات متوسطة، وتم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي.
