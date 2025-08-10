الأحد 2025-08-10 10:24 ص
 

الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير وإصابة السائق الآخر

الوكيل الإخباري-  قال الملازم أول محمد الخوالدة من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال يوم أمس مع حادث سير على الطريق الصحراوي بين مركبتين، نتج عنه تدهور وانقلاب لإحدى المركبات، ووفاة السيدة داخل المركبة، وإصابة متوسطة للسائق الآخر.اضافة اعلان


كذلك تم التعامل على الطريق الصحراوي في معان مع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه 7 إصابات متوسطة، وتم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي.
 
 
