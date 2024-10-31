الامن العام يحذر مستخدمي طريق اشارات ابو نصير

05:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708419 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - حذرت ادارة السير المركزية مستخدمي الطريق بإتخاذ الحيطة والحذر جراء فصل التيار الكهربائي عن اشارات ابو نصير . اضافة اعلان





وقالت الادارة انه يتم تنظيم الحركة المرورية في الموقع من قبل مرتبات السير .