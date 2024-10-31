 
الخميس 2024-10-31 06:21 م
 

الامن العام يحذر مستخدمي طريق اشارات ابو نصير

ادارة السير
الامن العام
الخميس، 31-10-2024 05:49 م
الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - حذرت ادارة السير المركزية مستخدمي الطريق بإتخاذ الحيطة والحذر جراء فصل التيار الكهربائي عن اشارات ابو نصير .اضافة اعلان


وقالت الادارة انه يتم تنظيم الحركة المرورية في الموقع من قبل مرتبات السير . 
 
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