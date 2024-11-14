 
الخميس 2024-11-14 10:59 م
 

البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تصل هواتف الأردنيين

رسائل احتيالة
رسائل احتيالة
الخميس، 14-11-2024 09:50 م
الوكيل الإخباري-   حذرت شركة البريد الأردني من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عنها، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم.اضافة اعلان


وأكدت الشركة في بيان الخميس، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية.

وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

كما دعا إلى التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777.
 
gnews

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