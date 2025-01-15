البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة رسمية لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية

10:32 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن حصولها على موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. اضافة اعلان





وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية، حيث تشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني إن إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة، حيث ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.



وأضاف أن الكلية ستكون نقطة تحول في دعم المجتمع المحلي في مادبا، إذ ستعمل على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، من خلال تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل تتماشى مع احتياجات المنطقة، كما ستسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع بما ينعكس إيجابيًا على تطور المجتمع المحلي ودعم المشاريع التنموية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أهمية استكمال البلقاء التطبيقية للإجراءات اللازمة لإنشاء الكلية، بما في ذلك تحديد موقع الأرض وتخصيص المباني المطلوبة، لضمان جاهزية الكلية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية المعتمدة.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة، بما يدعم جهود التنمية الوطنية المستدامة ويوفر للشباب الأردني فرصًا تعليمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، عن حصولها على موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.



وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية، حيث تشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة، حيث ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.



وأضاف أن الكلية ستكون نقطة تحول في دعم المجتمع المحلي في مادبا ، اذ ستعمل على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، من خلال تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل تتماشى مع احتياجات المنطقة، كما وستسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع ما ينعكس إيجابيًا على تطور المجتمع المحلي ودعم المشاريع التنموية.



وأكدت وزارة التعليم العالي، أهمية استكمال البلقاء التطبيقية للإجراءات اللازمة لإنشاء الكلية، بما في ذلك تحديد موقع الأرض وتخصيص المباني المطلوبة، لضمان جاهزية الكلية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية المعتمدة.



تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة، بما يدعم جهود التنمية الوطنية المستدامة ويوفر للشباب الأردني فرصا تعليمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

