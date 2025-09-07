الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

البيئة: الأردن يترجم التزاماته إلى مشاريع وسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي

وزارة البيئة
وزارة البيئة
 
الأحد، 07-09-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة البيئة، التزام الأردن بمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP 29)، والذي يعكس جدية الاستراتيجية الموضوعة في مواجهة التغير المناخي، من خلال حزمة مشاريع وسياسات وطنية وإقليمية.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة ، أن الأردن لا يكتفي بالتصريحات، بل يترجم التزامه إلى مشاريع ملموسة، سياسات محدثة، وشراكات تمويلية واسعة، ضمن رؤية واضحة لتعزيز الصمود المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على دعم المجتمعات الهشة والقطاع الخاص.


وبينت أنها أطلقت مشروع “جاهز” بالتعاون مع المملكة المتحدة والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، لتنفيذ مبادرات صغيرة في شمال المملكة تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين في مواجهة آثار المناخ.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

أخبار محلية اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير ا

اقتصاد محلي 3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" التي تطلقها تكية أم علي سنوياً

اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

فلسطين اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

96

منوعات حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

عربي ودولي رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

جانب من أضرار الانفجار

عربي ودولي انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية

حخحخ

منوعات لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائما؟



 
 





الأكثر مشاهدة