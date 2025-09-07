البيئة: الأردن يترجم التزاماته إلى مشاريع وسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي

وأوضحت الوزارة ، أن الأردن لا يكتفي بالتصريحات، بل يترجم التزامه إلى مشاريع ملموسة، سياسات محدثة، وشراكات تمويلية واسعة، ضمن رؤية واضحة لتعزيز الصمود المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على دعم المجتمعات الهشة والقطاع الخاص.
وبينت أنها أطلقت مشروع “جاهز” بالتعاون مع المملكة المتحدة والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، لتنفيذ مبادرات صغيرة في شمال المملكة تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين في مواجهة آثار المناخ.
