البيئة: الأردن يترجم التزاماته إلى مشاريع وسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة، التزام الأردن بمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP 29)، والذي يعكس جدية الاستراتيجية الموضوعة في مواجهة التغير المناخي، من خلال حزمة مشاريع وسياسات وطنية وإقليمية.

وأوضحت الوزارة ، أن الأردن لا يكتفي بالتصريحات، بل يترجم التزامه إلى مشاريع ملموسة، سياسات محدثة، وشراكات تمويلية واسعة، ضمن رؤية واضحة لتعزيز الصمود المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على دعم المجتمعات الهشة والقطاع الخاص.