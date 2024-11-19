 
الثلاثاء 2024-11-19 05:21 م
 

الترخيص: قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يسهم في تخفيف الأعباء المالية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الثلاثاء، 19-11-2024 04:42 م
الوكيل الإخباري-    أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، أن إدارة الترخيص ستبدأ باستقبال المراجعين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها، اعتباراً من صباح يوم الغد الأربعاء ولغاية 31 / 12 / 2024.اضافة اعلان


وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام أنه بإمكان المواطنين مراجعة أي من أقسام الترخيص ومحطات الترخيص المتنقل في كافة مناطق المملكة للاستفادة من هذا القرار ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.

وأوضح أن هذا القرار جاء من أجل التخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترخيص مركباتهم التي انتهى ترخيصها منذ فترة طويلة، وهو قرار سيسهم في تخفيف الأعباء عليهم، كما سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطرقات، خاصة وأن هذه المركبات تكون غير خاضعة لمواصفات السلامة العامة، وغير مؤمنة، وفي حال وقوع الحوادث لا قدرالله لهذه المركبات، فسيتحمل مالكوها تبعات مادية كبيرة. 

 
gnews

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