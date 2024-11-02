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"التطوير الحضري" تبدأ بأعمال البنية التحتية لإسكان كفر جايز

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
السبت، 02-11-2024 04:30 م

الوكيل الإخباري-    بدأت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع إسكان كفر جايز في محافظة إربد.

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وقالت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، إن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 104 دونمات، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 149 قطعة أرض سكنية وتجارية، إضافة إلى مدرسة ومسجد ومبنى عام ومناطق خضراء، ومن المرجح ان يتم الانتهاء من عطاء المشروع خلال عام.

 
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