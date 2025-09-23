الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

التوثيق الملكي يصدر كتاب "المباني التراثية في العهد الهاشمي"

الوكيل الإخباري-   أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الثلاثاء، كتابًا جديدًا بعنوان "المباني التراثية في العهد الهاشمي: 1921–2021، دراسة هندسية وتاريخية"، لمؤلفه المهندس زيد محمد زريقات.اضافة اعلان


وأوضح المركز أن هذا الإصدار يأتي ضمن جهود المركز المستمرة في توثيق الإرث الوطني والمعماري الأردني عبر مناهج علمية حديثة تجمع بين البُعد التاريخي والهندسي.

وقال إن الكتاب له أهمية خاصة لما يتضمنه من دراسة توثيقية معمّقة، إذ يعالج الدور الذي اضطلع به الهاشميون في تطوّر بنية الأردن الحضرية والمعمارية، مع تركيزه على العاصمة عمّان كدراسة حالة رئيسة، كما يُبرز المؤلف فيه إسهامات ملوك بني هاشم في النهضة العمرانية والمعمارية التي شهدتها المدينة، لا سيما منذ الاستقلال.

وأشار إلى أن المؤلف اعتمد في كتابه منهجية علمية جمعت بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي باستخدام أدوات متقدّمة، مثل جهاز المسح الليزري ثلاثي الأبعاد، وبرامج التوثيق الرقمي للعمائر، بالإضافة إلى أن الكتاب يُسلّط الضوء على التحوّلات الكبرى التي مرّت بها عمّان بعد الاستقلال من حيث التطوّر العمراني والبنية التحتية.

ويتألّف الكتاب من خمسة فصول رئيسة تبدأ بمقدّمة عامة واستعراض للأدبيات العلمية ذات الصلة، مرورًا بمنهجية الدراسة، ثم عرض النتائج، ليُختتم بالاستنتاجات والتوصيات البحثية التي تعزّز من أهمية التوثيق الرقمي في حفظ ذاكرة الأردن العمرانية.
 
 
