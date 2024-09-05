التوثيق الملكي يعرض وثيقة إعلان أول معرض صناعي زراعي بالأردن

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة نادرة من أرشيفه تتعلق بتفاصيل أول معرض صناعي زراعي في المملكة، والذي يُعتبر من أوائل الأحداث التي أدخلت ثقافة المعارض الصناعية والزراعية إلى الأردن وأسست لنهجها.

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وفي بيانٍ صدر اليوم الخميس، أوضح المركز أن الوثيقة تتضمن إعلانًا عن المعرض نُشر في العدد 1925 من جريدة "الجزيرة" بتاريخ 12 آب 1952. وكشف المركز أن غرفة تجارة وصناعة عمان نظمت هذا المعرض نيابةً عن الغرف التجارية الأردنية.