التوثيق الملكي يعرض وثيقة إعلان أول معرض صناعي زراعي بالأردن

وفي بيانٍ صدر اليوم الخميس، أوضح المركز أن الوثيقة تتضمن إعلانًا عن المعرض نُشر في العدد 1925 من جريدة "الجزيرة" بتاريخ 12 آب 1952. وكشف المركز أن غرفة تجارة وصناعة عمان نظمت هذا المعرض نيابةً عن الغرف التجارية الأردنية.
وأشار المركز إلى أن الإعلان يوضح أن المعرض سيُقام في مبنى الكلية العلمية الإسلامية في عمان، حيث ستستمر فعالياته من 6 إلى 21 أيلول عام 1952. كما دعا الإعلان أصحاب المزارع والمصانع للمشاركة في هذا الحدث وعرض منتجاتهم والترويج لها.
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